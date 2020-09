Mais dois utentes do Hospital de Lousada infetados com covid-19

Mónica Ferreira Hoje às 12:06 Facebook

Dois utentes da Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital de Lousada que tinham sido levados para o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais, na Tocha, Cantanhede, depois de terem testado negativo ao covid-19, testaram agora positivo e foram transferidos para o Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto.

Os doentes foram recebidos no Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto "por uma equipa médica e encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes irá ser prestado o devido acompanhamento médico", informou o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

O transporte dos doentes foi feito pelos bombeiros de Aveiro.