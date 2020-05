Mecânico gravemente ferido enquanto experimentava moto 4 em Lousada

Mónica Ferreira Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um mecânico de 42 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste numa moto 4 ao início da noite desta terça-feira, em Caíde de Rei, no concelho de Lousada.

Ao que o JN apurou, o homem, José Soares, é mecânico de Jorge Gonzaga, o campeão nacional de Kart Cross, da equipa Racing 268, e estava a experimentar uma moto 4 quando entrou em despiste numa rotunda.

O homem sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada e pela equipa da VMER do Vale do Sousa.

Foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde lhe foi induzido o coma, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi depois encaminhado para o Hospital de S. João, no Porto.