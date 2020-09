JN Hoje às 16:57 Facebook

Dona do restaurante "Pitarisca" era um ícone da gastronomia da região. Funeral realiza-se esta quinta-feira

Morreu a Aninhas do "Pitarisca", mentora do restaurante com o mesmo nome e um ícone da gastronomia de Lousada, reconhecido em todo o país. Ana Carminda Mendes Vieira Ferreira tinha 78 anos e não resistiu a uma doença prolongada. O funeral realiza-se esta quinta-feira, na capela mortuária da Senhora da Aparecida, no concelho lousadense.

Aninhas do "Pitarisca" era uma figura incontornável da história da vila da Aparecida e uma embaixadora da cultura, costumes e tradições de Lousada. Ligada às atividades da localidade ganhou fama com o cabrito assado no forno servido no seu restaurante. O prestígio granjeado pelo pitéu levou a que o "Pitarisca" fosse galardoado com vários prémios e, ainda mais importante, seja bastante procurado por gentes da região e apreciadores de terras longínquas.