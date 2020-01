Morreu uma das duas menores atropeladas em Lousada

Mónica Ferreira Hoje às 11:56 Facebook

Uma das duas menores de 17 anos que foram atropeladas na terça-feira, em frente à EB 2,3 de Lustosa, em Lousada, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no Hospital de S. João, no Porto, para onde foi levada após o acidente.

Ao que o JN apurou, no dia do acidente, Sara Cunha e uma outra menor da mesma idade foram colhidas por um carro, que ultrapassou um camião, que tinha parado para dar passagem às menores numa passadeira.

Sara Cunha foi projetada e ficou ferida com gravidade. Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada e por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa e levada para o Hospital de S. João, no Porto, onde acabou por falecer.

A outra menor sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.