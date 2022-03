Pais contra fecho de salas do pré-escolar em Lousada

Abaixo-assinado visa contestar decisão da Misericórdia, que nega encerramento e fala em reconversão da valência em creche.

Os pais das crianças das salas do pré-escolar do Centro de Bem Estar Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Lousada dizem-se revoltados com o "encerramento" desta valência, anunciado já para o final deste ano letivo.

Criticam esta decisão repentina da instituição, que vai afetar cerca de 60 crianças dos 3 aos 5 anos, e estão a fazer um abaixo-assinado para pedir a reversão desta medida que, alegam, está baseada apenas numa visão economicista, já que o pré-escolar dá "prejuízo". A Santa Casa nega e salienta que não há encerramento, mas sim reconversão daquela valência em creche para dar resposta às necessidades do concelho.