Surto de covid-19 em lar da Misericórdia de Lousada com 40 utentes infetados

Foi identificado um surto de covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Lousada: 40 utentes e 11 funcionários da instituição estão infetados com o novo coronavírus.

Segundo a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), a situação está a ser acompanhada pela Saúde Pública local, que está a "a implementar todas as medidas preconizadas para a situação em apreço de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde".

O Lar da Santa Casa da Misericórdia de Lousada tem de 60 utentes na valência de lar e cerca de 30 funcionários.