Três pessoas feridas com gravidade em acidente entre dois carros em Lousada

Três pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, esta sexta-feira à noite, na Estrada Nacional (EN) 207-2, na freguesia de Torno, em Lousada, no distrito do Porto

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS) do Porto, os feridos foram encaminhados para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Pelas 22.20 horas, segundo o "site" na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontravam-se ainda local sete operacionais, apoiados por três viaturas.

O alerta para o acidente foi dado às 18.44 horas, acrescenta a ANEPC.