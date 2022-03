Uma casa dentro da escola para ensinar alunos especiais

Projeto T0 na Escola venceu Orçamento Participativo Jovem e está instalado na EB 2, 3 de Caíde de Rei, em Lousada.

É uma "casa" dentro da escola. Ali não há apontamentos, mas também se aprende. Aprende-se a fazer uma cama e a arrumar, cozinhar doces e salgados, tratar da roupa e da higiene pessoal, a plantar e a colher e a interagir. O "T0 na Escola - a autonomia ao acesso de todos" foi o projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem de Lousada 2020 e está implementado na EB 2, 3 de Caíde de Rei, já que a proposta partiu da associação de estudantes e do Departamento de Educação Especial. Tem como meta principal dar autonomia aos alunos com necessidades educativas especiais.