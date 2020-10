26 idosos infetados com covid-19 no lar "Merecido abraço" na Maia

Ana Sofia Rocha Hoje às 19:43 Facebook

O lar "Merecido Abraço", na Maia, tem 26 utentes e oito funcionários infetados com covid-19.

De acordo com a Segurança Social, esta instituição é ilegal e possui dois polos: um em Gueifães, com 8 idosos e 1 funcionário positivos, e outro em S. Pedro de Fins, com 18 idosos e 7 funcionários positivos.

De momento, estão a ser avaliadas as condições dos equipamentos para separação dos utentes, bem como a eventual necessidade de reforço de recursos humanos. A Segurança Social admite ter sido acionado o protocolo de atuação "no sentido de encontrar uma solução adequada, digna e segura para as pessoas integradas nas referidas estruturas ilegais".

A instituição apresentou, em maio de 2019, requerimento de licença de funcionamento para a resposta social de Estrutura Residencial para Idosos.

"Em novembro, a entidade foi notificada para a junção dos documentos essenciais para a análise e decisão, sendo que em agosto de 2020, por ausência de resposta, foi novamente notificada, em sede de audiência de interessados, da intenção do Centro Distrital do Porto declarar deserto o processo de licenciamento", acrescentou a Segurança Social.

O diretor do lar não quis prestar declarações.