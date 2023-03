600 painéis publicitários ilegais substituídos por árvores na Maia

JN Hoje às 11:21 Facebook

Os 600 painéis publicitários instalados de forma ilegal no concelho da Maia estão a ser retirados e substituídos por árvores. O projeto "Billboards to trees" surge de uma parceria entre a Câmara e a Dreammedia, no âmbito da concessão exclusiva de publicidade exterior no concelho.

A proposta da iniciativa partiu da empresa, que admite a possibilidade de replica-la noutros municípios.

As árvores a plantar - e as primeiras foram colocadas na Rotunda das Guardeiras - foram "escolhidas por especialistas e preparadas para ambiente urbano".

"A transformação paisagística e a reflorestação ecológica da cidade são os objetivos da empresa, primeira no seu sector ao nível nacional a operar com carbono zero", assinala a empresa, em comunicado.