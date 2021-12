Acidente com autocarro na Maia deixa duas pessoas feridas

Adriana Castro Hoje às 16:49 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de autocarro na Maia. Sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, que foram chamados para o local às 15.13 horas, o acidente ocorreu na Rua de Sá, em Gemunde, na freguesia do Castêlo da Maia, perto do número 912.

As duas vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram transportadas pela corporação para o Hospital de S. João, no Porto.