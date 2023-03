Albina festejou 100 anos de vida

JN Hoje às 18:49 Facebook

A maiata Albina Martins celebrou, nesta quinta-feira, 100 anos de vida. Além da festa com a família, recebeu a visita do presidente da Câmara da Maia, Silva Tiago, que lhe ofereceu um ramo de flores.

A maiata Albina Martins festejou 100 anos de vida. Lavadeira de profissão, foi trabalhar para a subestação de Vermoim, convidada por um engenheiro da EDP a quem tratava da roupa. Começou na limpeza e chegou ao bar, que chefiou até à reforma. Depois de ter estado no Centro de Dia da Asman, Albina vive agora com uma neta, que é sua cuidadora, com ajuda de apoio domiciliário.

Durante a manhã, Albina foi ao Centro de Dia da Asman, para partilhar uma fatia de bolo com os utentes e as funcionárias.