Alfredo Maia é o candidato da CDU à Câmara da Maia

O jornalista Alfredo Maia foi apresentado como candidato da CDU à presidência da Câmara da Maia nas eleições autárquicas de 2021. A apresentação pública da candidatura à presidência da Câmara Municipal da Maia irá realizar-se a 24 de abril.

Alfredo Maia, de 59 anos, residente na freguesia de Águas Santas, é membro da Assembleia Municipal da Maia, de cuja Comissão de Transportes e Mobilidade é presidente, e integrou também a Assembleia Municipal do Porto, em substituição.

Jornalista de profissão, iniciou a carreira em 1981 no jornal "O Primeiro de Janeiro", no qual foi membro da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Redação. Desde 1988, integra a redação do "Jornal de Notícias", onde faz parte do Conselho de Redação e onde já foi delegado sindical. Foi jornalista na Rádio Activa, tendo colaborado também na Rádio Nova e em publicações como "O Jornal", "Sábado" (1.ª série), "Seara Nova" e "Vértice". Foi colunista no site AbrilAbril sobre crítica de media.

Entre 1993 e 2015, Alfredo Maia foi dirigente do Sindicato dos Jornalistas, primeiro como vice‐presidente e, desde 2000, como presidente da Direção. No mandato em curso, é membro do Conselho Deontológico. Foi também vice‐presidente da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, membro suplente da Comissão de Apelo da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) e membro efectivo da Comissão de Classificação de Publicações da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

O candidato é autor de dezenas de comunicações sobre Jornalismo e Justiça, Direito da Comunicação, Ética e Deontologia do Jornalismo, Jornalismo e Proteção de Crianças e Jovens e Condições de Produção dos Media.