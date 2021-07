Alfredo Maia: "Em termos de habitação, o que se passa na Maia é uma vergonha"

Alfredo Teixeira Hoje às 10:34 Facebook

Alfredo Maia, candidato da CDU à Câmara da Maia, fala num concelho desigual com carências ao nível da habitação pública, rede viária e transportes.

Os 40 anos de jornalismo fazem com que Alfredo Maia conheça ao pormenor o melhor e o pior do concelho onde reside. É membro da Assembleia Municipal, e presidente da respetiva Comissão de Transportes e Mobilidade. Volta a concorrer pela CDU para combater "o desenvolvimento desigual" do concelho, onde o investimento tem sido canalizado para a cidade central em detrimento das freguesias periféricas.

Qual é o principal problema deste concelho e quais as prioridades segundo a CDU?