Antigo "Maia Club" dá lugar a novo centro de vacinação

Antigo ginásio dá lugar a novo centro de vacinação na Maia, que "duplica capacidade", nota autarca. Espaço abre no domingo, às 8 horas.

É num autêntico "health club" que a Maia abre, no domingo, a partir das 8 horas, um novo centro de vacinação. O espaço, outrora utilizado para cuidar da saúde através do desporto, mantém-se ao serviço da área, mas agora noutra vertente: o combate à covid-19. Além da capacidade para 2200 inoculações diárias, o centro de vacinação na Avenida Visconde de Barreiros, onde era o antigo "Maia Club", oferece aos profissionais de saúde um espaço independente para fazerem as suas refeições, casas de banho e balneários masculino e feminino.

Com a chegada da nova fase de vacinação, tanto no que toca à inoculação das crianças como as doses de reforço, a Câmara "precisava de um novo local, com mais capacidade, mais bem localizado e mais bem servido de transportes", explicou ao JN Paulo Gonçalves, adjunto da vereação.