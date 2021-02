António Raminhos ajuda alunos da Maia a decidir percurso profissional

Adriana Castro Hoje às 18:21 Facebook

Os alunos do 3.º ciclo e Secundário da Maia vão contar com a ajuda do humorista António Raminhos para esclarecer todas as dúvidas sobre a escolha do seu percurso profissional.

O projeto "Agora, imediatamente... e já!", conta com a parceria da Câmara da Maia e será transmitida esta quarta-feira em direto no YouTube, às 17 horas, com acesso através do site.

Trata-se de uma abordagem informal ao processo de escolha vocacional dos jovens em parceria com a Câmara da Maia, através do Pelouro da Juventude.

"Num ano letivo profundamente abalado pela pandemia covid-19 e em que os alunos dos 3.º ciclo e ensino secundário terão que fazer as suas escolhas vocacionais, surge o modelo online do projeto «Agora, Imediatamente e... Já!» com o objetivo de refletir e debater sobre diversos conceitos associados à temática do Desenvolvimento Pessoal e da Orientação Profissional, apoiando os jovens no trabalho de construção do seu projeto de vida", explica a Autarquia.

A Câmara da Maia descreve a iniciativa como "uma oportunidade totalmente diferenciada, informal e de proximidade para os jovens destas faixas etárias poderem refletir, rir, pensar e colocar as suas questões e dúvidas ao António Raminhos, tendo como ponto de partida o seu próprio percurso vocacional, abordado num livro com a mesma designação do projeto, apresentado neste evento. Para além da interação direta com o humorista, o evento contempla uma performance teatral e atividades de exploração vocacional".