Assimetrias entre freguesias dão que falar na Maia

Candidatos acusam a Câmara de inação e apontam para as desigualdades no território, mas o autarca António Silva Tiago refuta as críticas e rotula a polémica como "fait divers" da campanha.

Se o presidente da Câmara da Maia e candidato da coligação PSD/CDS, António Silva Tiago, diz que o tema das assimetrias entre as freguesias é um "fait divers" da campanha, os outros candidatos não pensam o mesmo. Francisco Vieira de Carvalho, do PS, diz que os eleitores pedem "mudança" e critica o atual executivo camarário de "falta de transparência".

Associado às assimetrias, o assunto dos transportes também dá que falar. António Silva Tiago promete novidades na mobilidade e o cabeça de lista socialista, à semelhança das outras candidaturas, reclama uma "rede abrangente, de modo a garantir a diminuição dos tempos de deslocação".