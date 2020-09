Atropelamento em corrida ilegal faz um ferido grave na Maia

Ana Correia Costa Hoje às 11:47 Facebook

Um jovem de 25 anos ficou em estado crítico, na madrugada deste sábado, após ser atropelado por um carro que participava numa corrida ilegal em Vilar de Luz, na Maia.

O acidente ocorreu pouco após as 00.30 horas, no túnel que fica junto ao aeródromo e onde, segundo apurou o JN, se encontravam várias pessoas a assistir à corrida. A vítima acabaria por ser projetada para o exterior do túnel.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso e as equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.

A vítima foi transportada pelos bombeiros para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento médico.

No local esteve também a GNR.