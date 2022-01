Automóvel invade carris e interrompe circulação do metro na Maia

Alfredo Teixeira Hoje às 18:46 Facebook

A linha Verde do Metro do Porto esteve interrompida, ao final da tarde de hoje, devido ao despiste de uma viatura que entrou na zona dos carris na Estação Parque Maia, no sentido Maia/Porto.

O alerta foi dado pelas 17.24 horas. O condutor do ligeiro ter-se-á enganado na saída da rotunda, entrando na zona de circulação exclusiva do metro. Partiu uma jante e foi necessário a PSP proceder ao reboque. A circulação do metro esteve interrompida cerca de 15 minutos.

Apesar da ausência de feridos, no local estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia e o INEM.