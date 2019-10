Avião aterra de emergência no Aeroporto do Porto

Ana Sofia Rocha Hoje às 19:06 Facebook

Um avião da companhia aérea British Airways aterrou esta quinta-feira à tarde, de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto com suspeitas de fumo a bordo.

Segundo a ANA, Aeroportos de Portugal, o voo proveniente de Londres e com destino a Marraquexe fez a aterragem de emergência no Porto por motivos técnicos.

À Lusa, a Proteção Civil confirmou que se tratou de um "alarme falso", uma vez que a suspeita de "fumo a bordo da aeronave" não se verificou.

O alerta foi dado pouco depois das 17 horas e para o local foram mobilizados os bombeiros de Moreira da Maia, Matosinhos-Leça e Vila do Conde.

A aterragem ocorreu em segurança e o fim da emergência foi declarado às 17.47 horas. Os meios mobilizados acabaram por regressar aos quartéis sem ter sido precisa a sua intervenção.

O alerta foi dado pelas 17:22 tendo, segundo a página da Proteção Civil, acorrido ao aeroporto 54 operacionais apoiados por 17 viaturas.