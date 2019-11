Avião da Ryanair regressou ao Aeroporto do Porto após descolagem

Célia Soares Hoje às 11:46 Facebook

Um avião da Ryanair que descolou do Aeroporto Francisco Sá Carneiro na manhã desta quarta-feira com destino a Birmingham teve de regressar àquele aeroporto, depois de algum tempo a sobrevoar a zona de Esposende e Fão, distrito de Braga.

Segundo Gonçalo Castro, que esperava a chegada de um familiar noutro voo e estava acompanhar a situação, "o espaço aéreo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro esteve condicionado devido a um problema com um voo que descolou do Porto às 10.35 horas, com destino a Birmingham".

Depois de ter descolado, o avião rumou a sul e virou para norte, tendo sobrevoado a zona de Esposende e Fão, distrito de Braga, acabando por regressar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 11.11 horas.

O percurso da aeronave ficou registado no site FlightRadar 24, tal como o JN pôde constatar.

O JN já pediu esclarecimentos à ANA Aeroportos e à Ryanair e está a aguardar explicações sobre o que terá acontecido.