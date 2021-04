Cães que estiveram abandonados um ano foram retirados de casa na Maia

Marta Neves Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O dono dos cães, acompanhado pela Polícia, foi ao início da madrugada desta quinta-feira retirar o casal de cães e as quatro crias da casa, em Pedrouços, Maia, onde tinha deixado os animais sozinhos há mais de um ano.

Os animais foram levados para o canil municipal da Maia.

Não se sabe o que terá motivado o dono a deixar os bichos abandonados na casa, mas o que é certo é que esta situação originou quatro contraordenações da PSP em 2020, cinco em 2021 e um auto de notícia que deu entrada no Tribunal da Maia.

Os vizinhos há muito que se queixavam as várias entidades do cheiro nauseabundo que os impedia de abrirem as janelas, mas o problema perdurava.

Esta quarta-feira o JN foi ao local e verificou que o casal de cães e as quatro crias estavam sem água e comida, repletos de excrementos no pátio e cozinha da casa.

Ao início da madrugada desta quinta-feira os animais acabaram por ser retirados. Ainda assim, os moradores alertam que será preciso uma limpeza urgente ao local.