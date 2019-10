Câmara da Maia com orçamento de 98 milhões para 2020

Marisa Silva Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara da Maia aprovou, na tarde desta quinta-feira, o orçamento de 98 milhões de euros para 2020, mais dez milhões do que no ano passado.

O documento prevê a melhoria da rede viária, com a beneficiação de pisos e passeios e a implementação de medidas para proteger o ambiente, mitigando os efeitos das alterações climáticas. No que toca à mobilidade, destaca-se a construção novos arruamentos na urbanização do Sobreiro, "que visam trazer movimento pendular e combater a guetização da urbanização que está a ser recuperada", a criação do troço da Via Periférica, entre a Rua do Souto e a rotunda da Sonae, no valor de mais de dois milhões de euros, e o arranque da terceira fase do Ecocaminho, entre Mandim e o Castêlo da Maia.

Para Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, o orçamento demonstra "a boa saúde financeira do município e uma cuidada gestão", permitindo a "continuidade do trabalho desenvolvido ao longo do mandato".

"É uma estratégia que olha para o futuro, que leva em conta as novas tecnologias, os novos meios tecnológicos e os desafios que contêm, bem como as questões ambientais de premente e urgente salvaguarda do meio ambiente", sublinhou o autarca, destacando que "o plano metódico cumprido de redução da dívida tem agora uma tradução: o diminuto serviço de dívida permite-nos dispor de mais meios para o investimento".