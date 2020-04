Câmara da Maia empresta tablets a alunos do 1.º ciclo

Adriana Castro Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O projeto da Câmara da Maia, Maia School4All, irá criar um banco de empréstimos de tablets para que os alunos do 1.º ciclo do concelho beneficiem do "ensino à distância". Os interessados deverão entrar em contacto com a direção do Agrupamento de Escolas a que pertencem.

Juntamente com os tablets, a Autarquia irá providenciar um router com acesso à internet com uma validade de três meses.

O projeto está a ser operacionalizado em colaboração com os Agrupamentos de Escolas do concelho e a Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho da Maia.