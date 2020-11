Câmara da Maia testa todos os funcionários à covid-19

Adriana Castro Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara da Maia arrancou, esta sexta-feira, com uma operação de testes rápidos a todos os trabalhadores municipais para despistar casos de infeção por covid-19.

Através de um protocolo entre a Cruz Vermelha Portuguesa e a Autarquia, foram disponibilizados ao Município 700 testes rápidos. Os trabalhadores começaram a ser testados esta sexta-feira e a iniciativa prolonga-se até este sábado. Haverá ainda uma segunda fase de testes na próxima semana, entre quarta e quinta-feira.

De acordo com o que explicou o Município ao JN, os testes rápidos usados para despistar casos de infeção por covid-19 entre os trabalhadores do Município foram disponibilizados pela Cruz Vermelha Portuguesa na sequência de um protocolo que permitiu a montagem de um centro de testagem no parque de estacionamento junto à estação de metro de Pedras Rubras, em Moreira da Maia.

A estrutura começa a funcionar no final da próxima semana e terá três linhas de drive-through e três linhas para doente que se dirijam ao centro a pé.