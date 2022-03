JN Hoje às 15:47 Facebook

Um carro ficou totalmente destruído após ser ter incendiado na A3, junto às portagens da Maia. O incidente ocorreu na tarde deste sábado e não há feridos a registar.

As chamas deflagraram por volta das 14.23 horas, na A3, no sentido Braga-Porto, a cerca de 500 metros das portagens da Maia. Apesar do aparato, não há feridos a registar.

No combate às chamas, estiveram os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, com um total de dois veículos e cinco operacionais.