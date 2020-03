Centro de Saúde na Maia denuncia roubo de máscaras, desinfetante e papel higiénico

Joana Amorim Hoje às 12:26 Facebook

A Unidade de Saúde Familiar (USF) do Alto da Maia, em Água Santas, denúncia que está a ser roubado material de proteção, como máscaras cirúrgicas e gel desinfetante, apelado à população que informe sobre atividade suspeita nas instalações da USF.

"Caros utentes e amigos da USF Ato da Maia, na última semana fomos confrontados com uma atitude grave, que nos coloca a todos em risco", lê-se no Facebook da USF do Alto da Maia. "Já por três ocasiões foi roubado o desinfetante alcoólico que temos disponibilizado para os utentes na entrada do edifício, além de também terem roubado máscaras cirúrgicas que estavam disponíveis para fornecer aos utentes e papel higiénico das casas de banho", começam por alertar naquela rede social.

Aquela USF recorda que tais atitudes colocam "todos em risco", uma vez que têm "quantidades controladas daqueles produtos". E avisam que sem ficarem sem material de proteção, também eles, profissionais de saúde, podem ficar "doentes e em isolamento na altura em que poderemos ser mais necessários".

Aquela unidade de saúde deixa, por isso, um apelo a todos os utentes: "Se detetarem alguma atividade suspeita nas instalações da unidade, informem a vigilante do edifício".