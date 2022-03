Centro que trata ouriços na Maia sobrelotado

Lara Torrado Hoje às 16:35 Facebook

O Centro de Recuperação e Interpretação do Ouriço (CRIDO), na Maia, único da Península Ibérica que se dedica exclusivamente ao tratamento e recuperação daqueles animais, está sobrelotado. As alterações climáticas têm vindo a afetar a espécie, alterando-lhe os hábitos, e muitos são recolhidos subnutridos e debilitados. Os pedidos de ajuda não param de aumentar.

A história dos trigémeos Verde, Vermelho e Azul repete-se com inúmeros outros ouriços. Os irmãos foram encontrados subnutridos e ainda pequenos dentro de um balde, sem uma mãe que pudesse tomar conta deles. Foi no CRIDO que recuperaram e, por esta altura, a sua estadia está perto do fim. Mas quem trata dos ouriços não tem mãos a medir. As alterações climáticas têm vindo a pôr em risco a espécie, obrigando a trabalho redobrado na sua preservação.

Por causa dessas mudanças, os animais, que neste período deveriam estar a hibernar, encontram-se bastante ativos. Assim, o CRIDO está sobrelotado. "Não era suposto termos mais de 20 ouriços aqui no centro, no entanto contamos com quase 50, o que é uma carga muito grande para nós, uma vez que somos poucos e as nossas instalações são pequenas", adianta Tiago Vieira, vice-presidente da Associação Amigos Picudos e fundador do CRIDO, que funciona num espaço cedido pela Câmara da Maia.