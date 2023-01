Cheias na Maia. "Estão à espera que aconteça uma desgraça?"

Miguel Amorim Hoje às 20:07 Facebook

A situação de cheia na EN107, mas imediações do centro comercial Maia Jardim (Nogueira da Maia), não é inédita. Houve inundação há três anos e no passado domingo a situação repetiu-se, com a rua e as casas alagadas. Os moradores protestam, pedem medidas à Autarquia para pôr cobro ao problema e a Proteção Civil garante que o Município chamou a si a "resolução" do caso e tem "um projeto concluído".

Preocupada, a moradora Margarida Mendes, de 75 anos, fala de promessas não cumpridas. "No domingo, os muros cederam. A água fazia ondas. Na enxurrada, até caí. Estão à espera que aconteça uma desgraça? Não se admite", diz, receosa por voltar a ver a água a invadir habitações e quintais. "Não se dorme, com medo. É horrível", desabafa.

"Foi medonho. Assustador. [Entidades] Vêm cá, escrevem e vai para a gaveta. É só promessas e não resolvem nada", completa.