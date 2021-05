Hoje às 12:15 Facebook

Um problema na catenária obrigou, esta segunda-feira, à interrupção da circulação do metro do Porto na Linha B, entre as estações Verdes, na Maia, e Modivas Centro, em Vila do Conde, informou a empresa.

Segundo informação disponível na página da Internet da Metro do Porto, foram já colocados autocarros para garantir o vaivém dos passageiros entre as duas estações.

A Linha B, também conhecida por "linha vermelha", garante a ligação entre o Estádio do Dragão, no Porto, e a Póvoa de Varzim.