Construção de colégio provoca contestação

Quando, há quatro anos, João Dinis e Alzira Duarte compraram casa na Rua dos Carvalhos, na Maia, não se mostraram preocupados por terem como vizinha uma creche.

Mas em finais do ano passado a opinião mudou, ao tomarem conhecimento que, em setembro, o infantário vai passar a ser um colégio e para isso, ao lado da moradia onde funcionava, está a nascer um novo edifício, mais alto do que os restantes imóveis da rua. Os residentes temem perder a privacidade e apontam a previsível confusão de carros na rua. O JN contactou, sem sucesso, os responsáveis do colégio.

O casal, de 45 e 50 anos, promoveu um abaixo-assinado - apoiado por cerca de 30 moradores - a contestar a construção, que foi entregue na Câmara da Maia. "Se a obra não for embargada, prometemos levar o caso a tribunal", resume o casal.