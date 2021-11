Corrida do Eixo Atlântico na Maia a 5 de dezembro

Bárbara Moreira Hoje às 20:09 Facebook

A Maia acolhe, no dia 5 de dezembro, o Grande Prémio de Atletismo do Eixo Atlântico XXI. A competição de 10 quilómetros, organizada pela Camâra e pelo Eixo Atlântico.

Já estão abertas as inscrições, que podem ser feitas pelo site www.eixoatlantico.com. O custo é de 10 euros.

Todos os atletas têm direito a medalha de participação, uma t-shirt, dorsal, água, fruta, seguro desportivo, diploma de participação, e assistência médica, podendo levantar os respetivos kits na loja Decathlon da Maia e na Câmara, nos dias 4 e 5 de dezembro, respetivamente. Todos devem estar vacinados e apresentar teste de covid negativo, feito 48 horas antes da prova.

A partida e chegada da competição serão em frente à Câmara da Maia, junto à estátua do Lidador. A prova, com início marcado para as 10 horas, destina-se a atletas federados e não federados.

O percurso da corrida desenvolve-se no centro da cidade, o que obrigará a impôr algumas restrições na circulação do trânsito. Apesar disso, os organizadores garantem que estarão salvaguardadas alternativas para os automobilistas.

A prova insere-se nos jogos do Eixo Atlântico, que se destinam "à promoção do desporto, à convivência entre os jovens e ao melhor conhecimento entre os cidadãos das regiões" do Norte de Portugal e da Galiza (Espanha).