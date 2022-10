Corte da Rua D. Afonso Henriques na Maia adiado para segunda-feira

João Nogueira Hoje às 20:02 Facebook

O corte ao trânsito da Rua D. Afonso Henriques, na zona do Brás Oleiro, em Águas Santas, anunciado para ontem foi adiado para a próxima segunda-feira. De acordo com a Câmara da Maia, os meios e equipamentos para a obra de demolição e reconstrução do viaduto sobre a via-férrea não chegaram a tempo.

Os moradores e utilizadores da estrada queixam-se da falta de informação por parte do Município quanto à empreitada. Apesar do corte da rua ter estado apontado para ontem, dizem que não foi prestada qualquer informação prévia. E mesmo a STCP, com várias linhas a passar no local, disse ao JN ontem, dia para o qual estava marcada a interrupção de trânsito, que ainda estava a ultimar a solução alternativa para os percursos.

Há muitos anos que os residentes ouvem falar de obras no viaduto do Brás Oleiro, que está bastante degradado. "As laterais da ponte estão partidas, as pessoas que passam a pé têm pouco espaço e quando se cruzam duas viaturas grandes, como os autocarros, há dificuldade para não embaterem", referiu Mário Lourenço, morador.



Apanhados de surpresa pelo anúncio de fecho da Rua D. Afonso Henriques, os condutores já pensam nos percursos alternativos que terão de arranjar. Apesar de concordarem com os trabalhos, a maioria queixa-se da falta de informação prévia sobre esses trajetos alternativos. Albertina Moreira utiliza a rua diariamente para ir trabalhar e diz que, apesar de concordar com as obras, ainda não sabe por onde vai passar com o carro quando a artéria estiver interrompida.