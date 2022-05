Crianças da Maia trocam transportes por caminhadas

Lara Torrado Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Iniciativa PediBus arrancou em abril no Castêlo da Maia. O objetivo é levar alunos a pé para a escola em todo o concelho.

O PediBus, lançado pelo município da Maia, tem como principal objetivo a possibilidade de as crianças fazerem o trajeto de casa até à escola a pé. O projeto saiu à rua em abril, no Castêlo da Maia, e poderá ser alargado às restantes áreas do concelho.

O "autocarro humano escolar gratuito", como apelida Júlio Guimarães, diretor do departamento de Educação, Ciência e Cultura, que leva crianças a abandonarem os transportes e a fazer o percurso para a escola a pé, resulta de uma parceria da Câmara da Maia com as associações de pais das três escolas envolventes (EB1, EB 2/3 e a Secundária do Castêlo da Maia).