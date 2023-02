Demolição de viaduto do Brás-Oleiro obriga a cortar passagem de peões

JN Hoje às 11:07 Facebook

Parte do tabuleiro do viaduto do Brás Oleiro, em Águas Santas, na Maia, vai ser demolido neste domingo, obrigando a cortar a circulação de peões naquela zona da Rua de D. Afonso Henriques, que já está interdita ao trânsito rodoviário por causa dos trabalhos de requalificação da travessia.

Em causa está a demolição "do tabuleiro do lado nascente (Ermesinde)", especifica a Câmara da Maia, assinalando que para a execução dos trabalhos será necessário instalar no local, do lado da Areosa, uma grua de 200 toneladas.

Para garantir as condições de segurança, o acesso de peões será interdito entre as 3 e as 19 horas de domingo.