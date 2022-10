Despiste na A3 mata mulher de 41 anos e fere mais duas pessoas

JN/Agências Hoje às 08:55, atualizado às 09:17 Facebook

Um violento despiste, esta sexta-feira de manhã, na A3 (no sentido Braga/Porto) provocou a morte de uma mulher de 41 anos e ferimentos graves em mais duas pessoas, obrigando ao corte parcial da autoestrada, na zona da Maia.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Porto, o acidente ocorreu no sentido Braga/Porto e obrigou à "obstrução" de duas faixas. O alerta para o acidente na zona de Águas Santas, junto à ponte do rio Este, chegou aos bombeiros cerca das 7 horas

Para o local foram deslocados bombeiros voluntários de Ermesinde e Santo Tirso, viaturas de emergência médica do Hospital de São João e do Hospital de Santo António, no Porto, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e a GNR.