Despiste na A3 seguido de capotamento causou um ferido

O despiste seguido de capotamento de um veículo ligeiro, esta quarta-feira, na A3, obrigou ao corte de três faixas de rodagem no sentido Valença-Porto.

O trânsito na A3, na zona da Maia, esteve muito complicado esta quarta-feira de manhã em direção à cidade do Porto, devido a um acidente ao quilómetro 7, cujo alerta foi registado às 7.16 horas, disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O despiste de um veículo ligeiro, seguindo de capotamento, obrigou ao corte das três vias de rodagem mais à esquerda no sentido Valença-Porto.

O condutor do veículo, aparentemente com ferimentos ligeiros, foi assistido no local, cerca das 8 horas, acrescentou a fonte do CDOS.

Após a retirada do veículo capotado da via, a circulação foi restabelecida cerca das 8.30 horas.

Para as operações de socorro foram mobilizados os Bombeiros de Ermesinde e Maia, a GNR e a concessionária Brisa, num total de 14 operacionais e seis veículos.