Empresários da Maia já podem candidatar-se a apoio municipal

As empresas da Maia já podem candidatar-se ao Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local, lançado pela Câmara, que ascende a um valor total de 1,2 milhões de euros.

"Empresários em nome individual, micro e pequenas empresas da Maia com volume de negócios até 350.000 euros em 2019 são os destinatários da medida", indica a Autarquia.

Os empresários com sede ou domicílio fiscal na Maia e que tenham tido uma quebra de faturação em 2020 de 35% podem aderir ao programa, que apoia a fundo perdido com um montante de 635 euros por cada trabalhador, até ao limite de 7000 euros por empresa.

"O pedido de apoio deve ser feito digitalmente, mediante submissão de candidatura eletrónica em formulário próprio, presente no site do Município, anexando toda a informação e documentação exigida para comprovar as condições de elegibilidade do apoio. O período de apresentação de candidaturas ao programa durará dois meses", informa a Câmara.

"Está em causa a sobrevivência de muitas empresas e muitos postos de trabalho. Sendo os apoios governamentais à economia claramente insuficientes face à crise espoletada pela pandemia, a Câmara não pode ficar indiferente ao impacto que o confinamento provoca em todos aqueles que exercem a sua atividade no território da Maia", sublinha o presidente da Autarquia, António Silva Tiago.