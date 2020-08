EN 14 na Maia reaberta ao trânsito após despiste que provocou explosões

JN/Agências Hoje às 08:24 Facebook

A circulação na Estrada Nacional (EN) 14, que esteve encerrada devido a um acidente, na zona da Maia, foi reaberta ao trânsito por volta das 5.30 horas, disse fonte do Comando Distrital da PSP do Porto.

De acordo com o oficial de dia da PSP, "a circulação decorre com normalidade".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o corte na circulação, nos dois sentidos, na EN14, que liga o Porto a Braga, junto ao nó de acesso à A4, deveu-se ao despiste de um pesado de mercadorias, que se incendiou, entrou no parque de estacionamento de um estabelecimento comercial e propagou o incêndio a um outro pesado e a um automóvel que ali estavam estacionados.

O alerta para este acidente, que provocou um ferido ligeiro, foi dado às 22.25 horas.