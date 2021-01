Escolas da Castêlo da Maia com corredor Kiss & Go

Adriana Castro Hoje às 13:16 Facebook

Para aumentar a segurança e reduzir o trânsito na Via Diagonal, bem como combater o hábito de estacionar em segunda fila, a Câmara da Maia criou corredores de trânsito, pintados de azul, para deixar as crianças à porta das EB 2,3 e da Escola Secundária do Castêlo da Maia.

O objetivo, explica a Autarquia, é aumentar a segurança e acessibilidade dos alunos, ao mesmo que se minimiza o impacto no trânsito da Via Diagonal e combate o hábito de estacionar em segunda fila.

"Este corredor, situado na Via Diagonal, visa a melhoria das condições de segurança rodoviária junto às escolas, sobretudo nas horas de ponta e consiste numa via dedicada e reservada que permite a largada de passageiros, de forma segura e rápida", afirma a Câmara da Maia, alertando para que a paragem deverá ser breve de forma a permitir a saída dos alunos e pertences no mais curto espaço de tempo possível, sem que o condutor desligue o motor, garantindo a reserva do lugar para o veículo seguinte.