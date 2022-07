Espera-se quase uma hora para ter táxi no aeroporto Sá Carneiro

Marta Neves Hoje às 11:24 Facebook

Situação piora à noite, porque há taxistas daquela postura que só trabalham "das 7 às 20 horas". Câmara da Maia aprovou regulamento que vai "oferecer as mesmas oportunidades a todos".

Há passageiros que ao chegarem ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, têm de esperar quase uma hora para arranjarem um táxi. A situação é sobretudo dramática à noite, acumulando-se filas na postura e gerando confusão nos principais acessos. Além disso, há taxistas que se queixam da "pirataria" de colegas de outros concelhos, que abordam os passageiros ainda dentro do aeroporto sem serem chamados.

De acordo com alguns motoristas, ouvidos pelo JN, e que preferiram ficar no anonimato, há duas situações que provocam esta "confusão": "Por um lado, o facto de apenas os taxistas com a licença de Moreira/Aeroporto poderem estar em permanência nesta postura, optando a maioria por trabalhar apenas das 7 às 20 horas".