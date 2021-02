Estacionamento na Maia continua gratuito até 14 de março

Adriana Castro Hoje às 16:11 Facebook

A medida terminaria esta terça-feira, mas com o prolongamento do estado de emergência, a Autarquia decidiu estender a gratuitidade até 14 de março.

Com o prolongamento do estado de emergência, a Câmara da Maia decidiu prolongar a suspensão do pagamento do estacionamento à superfície no concelho por mais um mês. As máquinas continuarão a não aceitar as moedas eventualmente colocadas pelos condutores e os visores terão a informação de que o pagamento está suspenso. De igual modo, o pagamento eletrónico através das aplicações Via Verde e iParque permanecem indisponíveis.