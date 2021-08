Estreia da senha digital causa falhas na vacinação na Maia

Miguel Amorim Hoje às 23:02 Facebook

Esta segunda-feira, das 150 pessoas que tinham conseguido o agendamento da vacina contra a covid por senha digital em Gueifães, na Maia, só 55 foram vacinadas porque houve falhas de comunicação e o centro não teve capacidade de resposta.

As 150 pessoas corresponderam ao número de vagas disponibilizado pelo ACES de Maia/Valongo. Porém, o centro não estava preparado para tanta afluência. Só foram inoculadas 55. As restantes devem ser contactadas a partir desta terça-feira.

Por ser a estreia da senha digital, as falhas de comunicação contribuíram para o sucedido. Ao longo do dia, em Gueifães, o processo de vacinação já levava duas horas de atraso, pelo que a falta de pessoal e o fecho do centro às 20 horas também forçaram o adiamento.

Antes, os centros encerravam às 22 horas. Esta segunda-feira, em Gueifães, o fecho de portas aconteceu às 21 horas, mas já foi uma exceção e só foi justificada pela combinação dos vários fatores.

Quem conseguir o agendamento por senha digital, na modalidade "Casa Aberta", é vacinado a partir das 17 horas.