Falta de água fechou escola na Maia

A Escola Básica e Secundária de Águas Santas, na Maia, ficou sem aulas na manhã desta quarta-feira devido a uma rotura.

De acordo com Óscar Brandão, da direção do estabelecimento de ensino, as aulas serão retomadas ao início da tarde.

"Aconteceu uma rotura fora da escola, mas já está reparada e já temos tudo pronto para funcionar", afirmou o membro da direção, adiantando que "não é costume haver situações idênticas naquela escola.

"Como não havia água para cozinhar e para a higiene, tivemos que encerrar"