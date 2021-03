Flores para comemorar centenário de Maria da Pureza

Marisa Silva Hoje às 17:53 Facebook

Maria da Pureza Moreira Barbosa chegou, este domingo, aos 100 anos rodeada pelo amor da família. Vive na Maia e, no seu centésimo aniversário, recebeu ainda a visita e os parabéns do presidente da Câmara, António Silva Tiago, que lhe ofereceu um ramo de flores.

Com um século de vida, a saúde não dá grandes problemas a Maria da Pureza Barbosa. Tem apenas as "mazelas normais para a idade" e já tomou a vacina contra a covid-19. A boa genética é um dos segredos para a longevidade. É a única filha do pintor Mestre Albino Moreira, "figura de destaque nas bienais de Arte Naif organizadas pelo Casino Estoril", que morreu aos 101 anos.

Doméstica de profissão, a aniversariante tem três filhos, seis netos e três bisnetos. Durante a sua vida, dedicou-se graciosamente ao Grupo Regional de Moreira da Maia. Era a responsável pela indumentária dos elementos. Costurava de tudo. Saiotes, saias aventais, blusas e lenços. Acompanhou também o Rancho de Moreira.