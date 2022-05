Fogo florestal na Maia chega à A41

Um incêndio florestal que, ao início da tarde desta sexta-feira, já estaria controlado pelas corporações de bombeiros, reativou ao final da tarde. As chamas chegaram à auto-estrada e a nuvem densa de fumo é visível de vários pontos.

As chamas deflagraram numa zona de mato, em Nogueira da Maia, ao início da tarde desta sexta-feira, altura em que as corporações de bombeiros davam nota de que o incêndio estava já em fase de rescaldo. No entanto, o fogo reativou ao final da tarde, estando neste momento a ser combatido por cerca de 50 homens apoiados por 16 carros, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Não há indicação de que o fogo possa estar perto de habitações, e apesar de as chamas terem chegado à A41, perto da saída para a A3, a auto-estrada não está cortada.