Formam-se teias de plástico nas margens do rio Leça

Lixo arrastado pelas chuvas em janeiro não foi recolhido. Está prevista ação de limpeza de margens e ribeiras. Câmara da Maia culpa falta de civismo.

Por entre os ramos das árvores nas margens do rio Leça, em particular em Matosinhos e na Maia, acumulam-se teias de resíduos e plástico há pelo menos um mês. A acumulação de lixo contrasta com o recente corredor verde construído pelos municípios de Matosinhos, Maia, Valongo e Santo Tirso e é criticada pelos utilizadores. Dizem que o fenómeno foi provocado pelo mau tempo e pedem maior cuidado com o rio. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirma a análise: "na sequência das cheias", verificou-se "a deposição de resíduos sólidos e urbanos nas margens e leito de toda a extensão do rio Leça".

A Câmara de Matosinhos diz que haverá uma ação de limpeza, em conjunto com a Associação de Municípios, a 24 de fevereiro. A da Maia, que preside à Associação de Municípios do Corredor do Leça desde janeiro, afirma tratar-se de "embalagens e resíduos sólidos urbanos" arrastados pela água das chuvas ou recolhidos em episódio de cheia quando depositados nas margens. O Município culpa a "grande falta de cuidado no momento de colocar os resíduos no sítio certo", já que a zona está bem servida de meios de recolha, bem como de ecopontos e contentores.