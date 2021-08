Forte assimetria na Maia entre cidade e freguesias

Alfredo Teixeira Hoje às 10:47 Facebook

Sede do concelho contrasta em termos de desenvolvimento com as zonas mais rurais que sentem a falta de equipamentos públicos e transportes.

A Maia é citada frequentemente como uma das cidades com melhor qualidade de vida ou das melhores cidades para viver, mas o certo é que este concelho composto por dez freguesias tem-se desenvolvido a várias velocidades e as assimetrias são evidentes entre a sede do Município e as freguesias e localidades mais rurais.

Falta de equipamentos públicos, insuficiente oferta de transportes públicos, arruamentos e passeios a precisar de obras e parca oferta cultural são queixas de alguns eleitores que os candidatos a estas eleições conhecem e reconhecem.