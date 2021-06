Francisco Vieira de Carvalho será candidato do PS à Câmara da Maia

JN Hoje às 13:57 Facebook

Francisco Vieira de Carvalho foi escolhido pela Comissão Permanente do PS como candidato socialista à Câmara Municipal da Maia.

Vieira de Carvalho, independente, já tinha sido o candidato apoiado pelo PS em 2017, "tendo alcançado 36,6% dos votos, ficando a 3% de conseguir a vitória nesta autarquia", sublinha um comunicado da Distrital socialista do Porto.

"Tal como aconteceu em 2017, a candidatura será suportada por uma coligação entre o PS e o JPP que está a ser ultimada. A Comissão Permanente articulará agora com a Federação Distrital do Porto e com a Comissão Política Concelhia da Maia o desenvolvimento do processo eleitoral, criando condições de mobilização que permitam uma solução vencedora", acrescenta o documento.

O anúncio de Francisco José Vieira de Carvalho surge na sequência da retirada da candidatura de Teresa Almadanim. A professora universitária tinha sido indicada pela Concelhia como candidata à Câmara, em maio.

Em comunicado, anunciou a sua retirada, após ter tido conhecimento pela Concelhia de que o seu nome não tinha sido aprovado pela estrutura nacional do partido.