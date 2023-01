Homem de 60 anos morre atropelado na Maia

Adriana Castro Hoje às 15:54, atualizado às 16:13 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos morreu, esta quinta-feira, atropelado na Via Diagonal, na Maia, revelou ao JN fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

Os Voluntários de Moreira da Maia foram alertados para o atropelamento às 14.40 horas. De acordo com fonte daquela corporação, o acidente ocorreu na Via Diagonal, perto do monte de Santo António, em Silva Escura, na Maia.

O homem, de 60 anos, teve morte imediata. Além dos bombeiros, estão também no local a GNR da Maia, a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano e uma equipa de psicólogos.